擋風玻璃可能脫落 陸召修保時捷

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保時捷（中國）汽車銷售有限公司有236輛車還未交付客戶就面臨召修。大陸官方公告，這批車子的前擋風玻璃安裝過程有偏差，車輛碰撞後玻璃可能會脫落。

中國大陸國家質量監督檢驗檢疫總局今天在官網發布消息，即日起，保時捷（中國）汽車銷售有限公司將在中國大陸召修236輛汽車。

這次召修的車型為，2017年1月10日至2月2日期間生產的部分進口2017款718 Boxster系列汽車，共計201輛；以及2017年1月12日至2月1日期間生產的部分進口2017款911系列汽車，共計35輛。

召修的主要原因是擋風玻璃黏結安裝過程中有偏差，當車輛碰撞後，擋風玻璃可能會脫落。保時捷（中國）汽車銷售有限公司將為召修的車輛免費重新安裝擋風玻璃。

公告還說，大陸國內市場的涉事車型尚未交付給客戶，保時捷（中國）將在車輛交付前完成更換。1060309

(中央社)