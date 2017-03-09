大陸霾害嚴重 官員強辯有改善

中國大陸近幾年霧霾嚴重，台灣也有影響。不過中國大陸環保部長陳吉寧卻強辯，除了北京之外，其他地區空氣品質都大幅改善，空氣質量的變化「是實實在在的」，大陸的進展比其他國家還快。

中國大陸霧霾情況嚴重，空氣品質屢屢超過PM2.5標準。陳吉寧今天在記者會中被問及為何中國大陸實施「大氣十條」3年來，冬天的重汙染天氣仍頻頻出現，現在的治理政策是否有錯時表示，環境問題不是短期可以解決的，必須長時間觀察。

新京報引述他的說法指出，「大氣十條」實施3年來，去年北京的PM2.5平均濃度比2013年下降18%；2016年，京津冀、長三角、珠三角的PM2.5控制重點地區，也都分別下降33.0%、31.3%、31.9%。

陳吉寧表示，除了北京之外，所有地區在過去3年裡，PM2.5都下降30%以上，這也意味著空氣優良的天數比例上升，重汙染天氣發生頻率也在明顯降低。

他還表示，從過去3年來看，空氣質量的變化「是實實在在的，是顯著的，改善方向是對的」，跟發達國家解決這一問題3年時間改善程度相比，中國大陸的進展比一些國家還快。1060309

(中央社)