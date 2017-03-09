黃欽智被趕出場 胡金龍張志豪安打回應

世界棒球經典賽中華隊預賽最後一戰對地主南韓，在5比8落後情況下，6局上投手黃勝雄遭強制退場，連投手教練黃欽智也一起被主審驅逐出場；6局下胡金龍、張志豪用安打討回2分。

南韓4棒重砲李大浩2局遭潘威倫頭部觸身球，此外朴錫(王民)、閔炳憲也有觸身，因此當李大浩在6局又被黃勝雄觸身時，美國籍主審雷朋（D.J. Reyburn）要求黃勝雄強制退場，同時一併將投手教練黃欽智驅逐出場。

中華隊換上林晨樺接手，穩住局面，6局下用攻勢回應，陳鏞基保送、林琨笙個人單場第3支安打，一二壘有人的情況下，中華隊雙箭頭胡金龍、張志豪連續安打，攻下2分，追成7比8落後。1060309

(中央社)