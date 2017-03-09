神奇大隊長放生兒女 教養方式掀討論

我要評比

入圍今年奧斯卡金像獎最佳男主角的電影「神奇大隊長」24日將在台上映，片中嬉皮老爸以「放生」方式及嚴格紀律，帶孩子到森林培養人格，教養方式掀起觀眾討論。

「神奇大隊長（Captain Fantastic）」是美國演員維果莫天森（Viggo Mortensen）主演，以出色演技角逐金獎影帝。描述1位嬉皮爸爸帶領6個小孩躲到山林，遠離物質誘惑，用他篤信的「放生」方式及嚴格紀律，讓孩子們在森林培養健全人格。

24日將在台上映，片商先舉辦媒體試片，吸引一票電影圈人士搶先觀賞。看完電影後，對片中嬉皮爸爸演技讚譽有加，維果莫天森沒奪影帝真的是大遺珠。

教育議題讓人印象深刻，許多人認為片中教育模式值得台灣家長深思，到底什麼才是「教育」本質？「家庭」能提供什麼讓孩子們健全成長？值得大家借鏡。

「神奇大隊長」被影評譽為是電影「小太陽的願望」加上「歡迎光臨布達佩斯大飯店」的清新小品，有深厚內涵，整個故事在編導與硬底子演員加持下，幽默感人，讓觀眾看得又哭又笑。1060309

(中央社)