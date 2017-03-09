蘆竹區農會 3巨頭囊括所有票數

蘆竹區農會今召開理、監事會，一如預期由錢得勝、黃教陽和陳春郎囊括所有票數、獲得一致性支持，順利當選理事長、常務監事和總幹事3巨頭。

蘆竹區農會今改選理事長、常務監事，並改聘總幹事，現任理事長錢得勝囊括全部票數，以9票順利連任理事長，常務監事一職也由黃教陽獲得一致支持，以3票順利當選，理事會隨即進行總幹事候聘，前任總幹事陳春郎獲得9名理事一致同意續聘，過程平和。

(中時)