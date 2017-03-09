蔡去中又接文總會長？ 林忠山：文總恐不再推中華文化

中華文化總會9日召開第七屆執委諮委會議，會議中通過由總統蔡英文接任文化總會會長，蔡總統致詞表示，文化總會在兩岸的文化交流上扮演重要角色，未來期待相關交流工作能夠持續下去；國民黨國發院院長林忠山擔心民進黨至今一連串「去中國化」舉止，文總推廣的活動不再是以中華文化為主體，未來的兩岸交流，恐成為台灣文化與中華文化的交流。

蔡總統說，兩岸之間的互動，深刻影響兩岸人民的生活，彼此雖然有分歧，但也有互利合作的空間，願意抱持最大的善意，持續透過文化交流，讓兩岸增進對彼此的認識。總統稱，希望把兩岸文化交流合作的成果深化到其他領域，創造出更大的共同利益。

林忠山受訪表示，過去馬前總統期待文總「文化歸文化、政治歸政治」，「這是讓劉兆玄接任文化總會會長的目的」。但蔡總統接任文化總會會長，這是回到蔣介石時代的做法，打算以政治主導文化運作，將黑手伸進文化圈。

林忠山說，目前蔡政府對中華文化的認定及定義，外界依舊霧裏看花，文總未來的兩岸文化工作，究竟是交流還是對抗，外界相當憂心。尤其是近日故宮「萬世師表－書畫中的孔子」展覽有意更名，被質疑是切斷台灣與中華文化的「去中國化」又一力作，如此質疑中華文化的政府又說要推動中華文化，未來文總所謂的兩岸交流，是否會成為台灣與中華文化的交流？

林忠山對於文總兩岸交流工作看法相當悲觀，蔡職掌文總所推廣的文化，也恐非中華文化；過去馬政府時期推廣的「兩岸大辭典」等成果也可能停擺，蔡總統說想要持續推動既定的成果，將是一廂情願。

(旺報)