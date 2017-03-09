小鐘被搭訕「一個人嗎」暗爽 下秒真相傻眼了

小鐘個性幽默，常分享笑話。（圖／中時資料照）

小鐘誤以為被搭訕，真相曝光讓他傻眼。（圖／取材自小鐘臉書）

藝人小鐘（鐘昀呈）個性幽默，常在臉書分享自己遇到的趣事，今（9日）他又透露一個人在咖啡廳時被正妹搭話，正當他驚喜這豔遇時，下一秒卻發現是誤會一場，笑翻大批網友。

小鐘表示今天去東區喝咖啡時，有位正妹正妹走近他問「先生，一個人嗎？」他看對方不像店員，心想莫非被搭訕了，便馬上開心又熱情地回應「對啊！」沒想到，接下來就看到女生把對面的椅子拿走了，讓他當場傻眼。

狀況劇一PO出，不少網友笑稱太糗了，紛紛留言「有股淡淡的哀傷」、「我也常遇到這種事」、「還好你沒說請坐」，還虧小鐘生活中處處有哽，令人噴笑。

(中時電子報)