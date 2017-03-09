宜蘭又一鴨場染H5N2 明早撲殺
宜蘭縣三星鄉今(9日)再傳一鴨場驗出H5N2禽流感，場內9千隻櫻桃鴨預計明早進行撲殺。此已是宜蘭第5個鴨場確診感染H5N2，然而，尚未傳出H5N6，沒有禽傳人風險。
宜蘭縣動植物防疫所表示，縣內感染的鴨場，主要都是開放式，易被野鳥侵入，而且每場都彼此相連，容易造成群聚感染，為了清除環境病原，目前的防疫作為都依照標準程序進行，防堵病毒擴散。
防疫所也提到，這次感染的鴨場為櫻桃鴨，宜蘭為生產地，主要供應外縣市，縣內多飼養在三星、礁溪、冬山與蘇澳等鄉鎮，目前撲殺量對本縣民生內需還不會產生影響。未來縣府將協助業者於復養時，輔導提高生物安全方式，改為密閉式，或非開放式禽舍飼養，避免再發生重複感染。
(中時)
關鍵字：H5N2
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