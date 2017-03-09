中常會延長黨代表資格 洪秀柱表憤怒

國民黨主席洪秀柱今天到屏東，基層幹部反映，國民黨中常會通過新入黨或回復黨籍者可參選黨代表資格由4個月延長為1年決議，引發基層反彈，洪秀柱表示，她很「憤怒」。

洪秀柱今天到屏東萬丹鄉拜訪，國民黨萬丹鄉書記洪宗麒表示，黨代表選舉辦法今年1月早已公布在官網，許多有心為國民黨出力的年輕人，依照辦法入黨，但中常會卻推翻原來的規定，引發基層非常大的反彈。

屏東縣黨部主委蘇清泉表示，這些青年軍是國民黨的希望，也是改革的力量，他們遵照黨中央公布的選舉辦法入黨，中常會卻剝奪他們參選的權利，縣黨部接獲許多青年黨員的強烈抗議，也有黨代表參選人要訴諸法律。

洪秀柱說，她「非常的憤怒」，她在常會受到壓力，需要大家做為後盾，哪有公告的辦法，中常會還能反覆更動，她批評這是國民黨的醬缸文化、宮廷文化和算計文化。

她說，27位同意修改選舉辦法的中常委，辜負了黨員的信賴，阻擋了青年的路，中常會違反信賴保護原則，對於這件事，請基層黨員給她力量，促使中常會懸崖勒馬。1060309

(中央社)