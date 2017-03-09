遺失錢包不自覺 警及時送達免遭誤會吃霸王餐

徐姓男子停車去吃飯，不知皮夾掉落車旁，路過民眾拾獲送警，警員查出身分，到鄰近的夜市攤位裡找到人，他才驚覺皮夾遺失，感謝警方協助，否則無錢付帳，恐怕會被誤解是吃霸王餐。

徐男日前到高雄市苓雅區忠孝夜市吃飯，停好汽車後，掉落皮夾未察覺，就到夜市吃飯。

路過民眾拾獲送苓雅警分局，值班的警備隊警員黃義詔根據車號及皮夾內證件確定失主是徐男，研判正值用餐時間，應該是到附近的忠孝夜市用餐，於是前往尋人。

果真當場尋獲徐男正在忠孝市場攤位用餐，財物失而復得，高興萬分，也慶幸尚未用完餐，否則無錢付帳，恐造成店家誤解是吃霸王餐。頻頻感謝警員的高效率及拾金不昧的民眾。

(中時)