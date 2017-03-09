大陸2月CPI與PPI出現嚴重「背離」

大陸國家統計局9日公布2月消費者物價指數（CPI）與生產者價格指數（PPI），其中CPI年增率從1月的2.5%下跌至0.8%，低於業界預期，並創2015年1月以來新低；PPI則從1月6.8%再竄升至漲7.8%，創2008年9月以來新高。2月CPI與PPI兩項指數的剪刀差（背離）已創歷史新高。

(旺報)