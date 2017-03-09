男子駕車突癲癇發作暴衝五金行 幸無人傷亡

吳男疑似癲癇發作，車子暴衝撞五金行鐵捲門。（柯宗緯翻攝）

高雄市今晚發生一起車禍意外，21歲吳姓男子晚間7點多，駕駛租賃車行經前鎮區凱旋四路往北方向，在一心路口處，疑似癲癇發作，車子失控撞上一家打烊五金行，幸好當時鐵捲門已拉上，沒有造成人員傷亡。

「碰！」意外發生時，突然一享巨響，嚇壞五金行隔壁鐵板燒店，路人見狀也紛紛停下來報警。當時車輪起火，竄出陣陣濃煙，消防隊距離不到1公里火速到場灑水灌救，並破窗將男子救出，送往阮綜合醫院。

警方表示，吳姓男子先前曾經有癲癇開車發生意外紀錄，沒想到這次又疑似癲癇發作出事，吳男經酒測值為0，但自述頭有點暈，仍在醫院休息。至於他租賃的車行老闆及五金行也有意向他索討賠償費。

(中時)