彭于晏、鄧超《乘風破浪》 脫褲認父子情
彭于晏、鄧超主演的《乘風破浪》，在大陸上映1個多月，票房已突破10億元人民幣大關，台灣將在3月17日上映。
劇情描述鄧超飾演的賽車手「阿浪」與彭于晏飾演的父親「阿正」不合，沒想到「阿浪」因故回到未來，卻意外與年輕時的父親變成情義相挺的好兄弟。戲中兩人有多場對手戲，不僅讓鄧超有機會見識彭于晏「鄉村蝙蝠俠」的造型，鄧超更踢爆彭于晏吊鋼絲拍脫褲戲的搞笑事跡，還有他和趙麗穎目睹彭于晏被導演「潛規則」的事件，戲裡戲外笑聲連連！
片中，彭于晏飾演年輕「阿正」時，造型非常土，來自2020年的「阿浪」鄧超看不慣，認為打扮像「鄉村蝙蝠俠」的彭于晏是個怪咖，沒想到2人在小巷制服小混混後，彭于晏脫下褲頭皮帶，也叫鄧超交出褲腰帶，準備把2名混混綁住之際，「阿浪」突然發現「阿正」是他的爸爸，正要「父子相認」時，2人的褲子少了皮帶固定，開始從腰間滑落。
身兼導演與編劇的韓寒是刻意用這種搞笑的橋段，讓這對父子開始認定兄弟情誼。回想這場「脫褲戲」，鄧超笑說這場戲很不得了，彭于晏穿著牛仔褲，褲子太貼腿部肌肉，不好褪下來，只得臨時改用鋼絲出馬，讓他的褲子透過鋼絲的操控完成這場拍攝。鄧超笑說：「用鋼絲脫褲子這個事情，我覺得全宇宙也只可能有我們劇組！」
彭于晏、鄧超跟導演韓寒等人在拍攝現場笑料總是不斷，尤其是超愛試戲給演員看的韓寒，每次都會代替趙麗穎跟彭于晏對戲，不論是牽手或對嘴玩親親，韓寒都要先和彭于晏試做，才輪到趙麗穎上場。
一場彭于晏在床上貼著趙麗穎肚子的溫馨浪漫劇情，韓寒在床上演趙麗穎戲份，要彭于晏跟他試戲，對方不疑有詐配合演出，沒料到韓寒自己「加戲」，硬是按著他的頭要再往下一點，惹得彭于晏忍不住在床上直喊這是「潛規則」，鄧超、趙麗穎在旁邊看，已經笑到肚子痛。
(旺報)
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