試院審年改法案 多數爭議條文保留

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考試院全院審查會今天審查公務人員退休撫卹法草案，較具爭議的提高退撫基金提撥費率法定上限至18%、延後月退休金起支年齡、調整18%優存與所得替代率都保留，待下次再審。

考試院下午召開第2次公務人員退休撫卹法草案全院審查會，由考試院副院長李逸洋主持，經過4個小時討論，87條條文討論41條，通過20條，具爭議性的條文都保留。

與會官員轉述，通過的條文都是依據現行規定，較無爭議，因此通過，關鍵問題是月退休金怎麼扣減、要減多少，以及所得替代率等部分，就花了相當長時間討論。

考試院表示，請銓敘部儘速提供相關精算數據，以供考試委員審查參考，後續將密集審查，以便盡速通過，送立法院審議。

審查會通過的條文包括，退撫基金定期財務精算，由退撫基金管理機關就退撫基金收支、管理與運用情形，每3年精算1次，每次至少精算50年。

公務員配合機關裁撤、組織變更或業務緊縮，經服務機關依法令辦理精簡，符合任職滿20年、任職超過10年而未滿20年，且年滿55歲等情形之一，得准其自願退休。

較具爭議的退休所得最低保障金額，草案以兩案併陳方式呈現，甲案為軍公教年終慰問金發給基準新台幣2萬5000元，乙案為委任第一職等本俸最高級加專業加給合計數額3萬2160元，該條文遭保留。

此外，退撫基金提撥費率法定上限提高至18%；延後月退休金起支年齡至65歲，並搭配展期及減額規定。兩項條文均保留。

支領月退休金者，至遲分6年逐步全面廢除優惠存款制度，以及法公布施行前已退休人員，其新退休所得替代率自法公布施行之日起，逐年自75%調降至60%（任職年資35年）等條文也都保留。1060309

(中央社)