世界最重女性瘦100公斤 成功動減肥手術
印度醫療團隊今天表示，1名據信為全世界最重女性的埃及女子，於成功瘦下100公斤後，成功接受減肥手術。
英國廣播公司（BBC）與法新社報導，原先重約500公斤的艾提（Eman Ahmed Abd El Aty），上月飛抵孟買接受減重手術，在此之前她已有20多年沒踏出家門。
聲明表示：「我們很高興能向各位支持者報告，賽菲醫院（Saifee hospital）醫療團隊已成功為艾提施行這項手術。」
「艾提2017年3月7日在賽菲醫院進行腹腔鏡縮胃手術，手術和麻醉過程順利。」
「她目前正在接受口服補液，且服用狀態良好。醫療團隊未來為她採取的治療，都是為了矯正她的所有相關疾病，讓她能達到足夠健康狀態，盡快飛回埃及。」
艾提的主治醫生拉達瓦拉（Muffazal Lakdawala）的女發言人表示，這位37歲埃及女子上月初飛抵孟買至今，體重已降至400公斤以下。
這位來自地中海港都亞力山卓（Alexandria）的埃及女子，2月11日搭乘特殊改裝的空中巴士飛機，飛抵印度商業首都接受治療。
艾提先前曾中風，她的體重更引發一連串疾病，包括糖尿病、高血壓與失眠等。（譯者：中央社廖禹揚）1060309
(中央社)
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