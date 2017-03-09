國防部與大學簽約 試辦儲備軍官訓練團
國防部今天舉辦「委託民間大學試辦大學儲備軍官訓練團（ROTC）選訓」簽約儀式，部長馮世寬盼各校選訓優秀學生投入部隊，藉以培養優質基層軍官幹部，為國軍注入創新原動力。
簽約儀式今天下午於國防部博愛樓舉行，邀請首次試辦選訓委託作業的25所民間大學校長、代表，以及國軍各級幹部與會，隨後由馮世寬與校長代表、中原大學校長張光正進行合約的簽署，象徵計畫正式啟動。
馮世寬指出，國軍自民國86年起，參考美國制度開辦「大學儲備軍官訓練團」（ROTC），目前在軍中服務的ROTC幹部，在工作崗位上都有傑出的表現，現在予以擴大辦理，就是希望能網羅更多優秀青年，獻身軍旅志業，達成學生、學校及國軍「三贏」的局面。
軍人子弟出身的中原大學校長張光正致詞時表示，國防部委託民間大學試辦ROTC計畫，不僅提供參訓學生學雜費補助，減低經濟壓力，並規劃學生在求學期間，接受軍事教育及訓練，畢業後以少尉任官，獲得就業保障，並成為部隊的基層幹部，成為國軍未來的優質生力軍。1060309
(中央社)
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