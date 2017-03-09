在地飲食文化上身 葉珈伶「灶腳」時尚正流行

設計師葉珈伶同名品牌CHARINYEH 2017春夏系列以「灶腳」為題，形象大片還拉到士東市場中拍攝。（CHARINYEH提供）

CHARINYEH春夏系列中自不少圍裙、桌布等廚房用品擷取圖紋靈感，並大玩方型立體剪裁等趣味輪廓。（CHARINYEH提供）

設計師葉珈伶（中）與時尚部落客李瑜（右）和藝人林映唯（左）於鑑賞會現場合影。（CHARINYEH提供）

CHARINYEH 2017春夏系列鑑賞會現場搭配由私廚部落客Jeek掌廚的蔬食饗宴，帶出「食」與「裁」之間的巧妙連結。（CHARINYEH提供）

台灣設計師葉珈伶同名品牌CHARINYEH於今舉辦2017春夏男女裝鑑賞，設計師行腳步入台灣傳統市場，將緊繫台灣本土精神的日常飲食文化發揚光大，以「灶腳」為題，自餐桌、廚房中找靈感，蔬果食材切面、食品包裝紙均清晰呈現於細節之上。

春夏鑑賞會舉辦在靠近師大的「議題製作所」中，簡約水泥牆面包圍的空間裡，披掛品牌新作的人形立台散布其中，有機且質樸得呈現服裝「原味」，搭配私廚部落客Jeek掌廚的蔬食饗宴，帶出「食」與「裁」之間的巧妙連結。

擅長以藝術輪廓表述中性風格的設計師本季大玩立體剪裁，短褲上多出兩個袖管代表手忙腳亂，洋裝上則以方形立裁做出立體結構，自線條上融入生活態度；色系上則用米色、金屬色等拼湊出工業風廚房般質地，布袋般皺褶布料、刻意未經處理的毛邊等細節，搭配色彩鮮艷的水果圖形，細細烘托出服裝不同的層次感。

對於時尚失速的時代，設計師葉珈伶頗有感觸，經思考後自基礎發揮，挖掘本土文化生活景象，充分「做自己」，藉著春夏系列中的分享意涵，傳達她對美與品味的堅持，現場還有時尚部落客李瑜和藝人林映唯親身展示新品，隨處流露獨具一格的自在感。

(中時)