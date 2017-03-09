美海軍全球部署 5大險區是…

我要評比

美國海軍「卡爾文森號」（USSCarl Vinson，CVN 70）航母3月6日航經南海。（圖/美國海軍）

無論在南海還是波羅地海，中美，還有美俄軍機與船艦都曾發生危險逼近的事件。

今年2月10日，美國海軍一架P-3獵戶座（P-3 Orion）海上巡邏機，還有一架空警-200型預警機在南海黃岩島上空異常接近，兩名美國國防部官員告訴CNN，兩機「不安全地逼近」。美方官員說， P-3巡邏機必須改道，才能確保兩機不相撞。

而在高度緊張的南海，瞬間的擦槍走火，便可能引爆全面戰爭。

「唐納庫克號」（USS Donald Cook，DDG-75）驅逐艦上的美國海軍並非第一次看到蘇-24（Su-24）戰鬥轟炸機，但2016年4月在波羅地海域，卻是最近的一次。

就在蘇-24眼看快撞上驅逐艦的前一刻，卻突然飛身呼嘯而過。

而在北韓外海，平壤不時試射飛彈，美國海軍經常得繃緊神輕，以免核導彈從天而降。

去年10月在紅海，伊朗支持的葉門叛軍發動攻勢，美國海軍首度面臨巡弋飛彈攻擊。

北約前最高指揮官、退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）告訴《海軍時報》（NavyTimes），近10年來，美國部署全球的海軍面臨愈來愈多危險。

他指出，由於中、俄強權政治崛起，加上恐怖組織有擴張的傾向，海域已成了攻擊區，美軍船艦在全球經常會發現，自己置身衝突一觸即發的險境。

而令美方憂心忡忡的是，由於一連串錯誤，導致2016年有10名美軍水兵乘坐兩艘巡邏艇漂進伊朗海域，結果全部被伊朗革命衛隊俘虜。許多美國海軍高級將領質疑，這是不是因為自二次大戰以來，美國海軍便不曾受過大規模海戰的洗禮，才會出現這種系統性問題。

無論如何，在全球威脅倍增之際，《海軍時報》諮詢專家，列出了當今對美國海軍而言，最危險的5大區域：

5.南海

自二戰結束以來，美國海軍就在南海執行任務，但近年中國的態度愈來愈強硬，並不斷擴建島礁，加以軍事化。

美國擔心，中國會利用這些人造島來控制南海，限制通過相關海域的飛機與船隻。而中國始終視南海為核心利益，對相關議題堅持強硬立場，中國官媒《環球時報》曾在社評中強烈表示，除非美國宣戰，否則無法阻止中國進入南沙島礁。

美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）副所長古爾（Dan Gour）指出，美方在南海面臨的真正風險，在於發生突發事件，引爆衝突。

他指出，中國在武裝南海島礁，部署防空飛彈，當北京試圖掌控，而美方堅持行使自由航行權時，將會產生摩擦。古爾說，這種軍事對軍事的灰色地帶，彼此互相對事遲早會出問題。

4.波羅的海與黑海

自從俄羅斯2014年3月侵略烏克蘭，佔領克里米亞半島後，對美軍和北約部隊來說，與俄軍近距離遭遇已成為新常態。儘管美國總統川普說，要改善與俄羅斯的關係，但他的國安團隊卻抱持質疑的態度。

俄羅斯砸重金發展軍武，嚴防美國海軍接近波羅的海北部和黑海南部，讓美國海軍高層軍官彷彿重返1980年代的冷戰時期。

史塔伏瑞迪斯認為，俄軍的威脅在於逼近美國海軍，最後可能意外導致擦槍走火。

3.波斯灣

自從1980年代以來，波灣對美國海軍來說，一直是最危險的地方。80年代時，伊拉克造成了不少美國海軍死傷。

如今伊朗成為區域強權，不時威脅要封鎖進行全球約1/5原油貿易往來的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。2012年伊朗公開威脅，要在荷莫茲海峽擊沈美國軍艦後，美國隨即派出兩個航母戰鬥群到波灣，以威懾伊朗，從那時起雙方的緊張便一直沒有緩解。

伊朗為了對付美國海軍，積極發展飛彈技術。德黑蘭對美國海軍構成的威脅，來自飛彈與小型潛艇部隊。伊朗有3艘俄製基洛級潛艦，以及約12艘小型潛水艇，而在波斯灣淺水區很難發現它們的蹤跡。

波灣還不到南海的1/10，由於當地環境侷促，一旦衝突爆發，短短幾分鐘內便會席捲整個區域。

2.北韓

北韓金正恩政權全力發展飛彈技術，可能具備攻擊日本自衛隊與日本美軍基地的能力。更令人擔心的是，目前很接近要發展出核洲際飛彈。

每當美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）被問及，他最擔心的威脅時，他總是說北韓。哈里斯認為，中國構成的是較長期的挑戰，但平壤則不然。他去年10月時，要當地海軍隨時備戰，並要求美國繼續加強與日本及韓國的夥伴關係，以防禦北韓威脅。

古爾指出，對美國海軍而言，要在韓國周圍附近作業會是個問題，尤其是對需要進出釜山港的補給艦更是如此。由於北韓小型潛艇能較接近陸地巡邏，因此可能對美國補給鏈造成致命威脅。

2010年，北韓便趁美韓年度聯合軍演時，從潛艇發射魚雷，擊沉韓國天安護衛艦，導致艦上46名官兵死亡。

1.曼德海峽（Bab el-Mandeb）

美國海軍已在曼德海峽附近與葉門叛軍爆發飛彈大戰，這兒就像海上的「蠻荒西部」（the Wild West）。葉門飽受內戰蹂躪，加上伊朗等多國勢力介入，使該國附近海域極度危險。

相關海域是美國東岸與歐洲船隻進入中東與太平洋區的要道，曼德海峽的往來貿易若受任何干擾，都會影響全球市場，並危及歐美經濟，而這是美國海軍所無法容忍的。

美國海軍高層官員2月說，根據他們的情報顯示，1月在曼德海峽附近對沙烏地護衛艦發動致命攻擊的，可能是葉門叛軍的無人機。當地局勢對航運業的威脅，已經到了稱得上是陷入危機的地步。

(中時電子報)