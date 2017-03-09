總教練郭泰源被趕出場 中華隊打回失分

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世界棒球經典賽台韓大戰，6局上投手黃勝雄因觸身球強制退場，總教練郭泰源也連帶遭到美國籍主審雷朋驅逐出場，中華隊主帥不在的情況下，第6局、第7局打回3分追平。

南韓4棒重砲李大浩2局遭潘威倫頭部觸身球，此外朴錫(王民)、閔炳憲也有觸身，因此當李大浩在6局又被黃勝雄觸身時，主審要求黃勝雄強制退場，同時一併將總教練郭泰源驅逐出場。

大會的官網文字轉播一度誤植為投手教練黃欽智，經確認是郭泰源被趕出場。

根據中華隊場邊工作人員表示，主審要求黃勝雄強制退場時，郭泰源坐在休息區內，直接被一壘審告知「必須離開休息區」。

中華隊換上投手林晨樺接手，穩住局面，6局下用攻勢回應，陳鏞基保送、林琨笙個人單場第3支安打，一二壘有人的情況下，中華隊雙箭頭胡金龍、張志豪連續安打，攻下2分，追成7比8落後。

中華隊7局繼續攻，高國輝二壘安打、陳鏞基一壘安打攻下1分，8比8追平。1060309

(中央社)