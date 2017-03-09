總教練郭泰源被趕出場 中華隊打回失分
世界棒球經典賽台韓大戰，6局上投手黃勝雄因觸身球強制退場，總教練郭泰源也連帶遭到美國籍主審雷朋驅逐出場，中華隊主帥不在的情況下，第6局、第7局打回3分追平。
南韓4棒重砲李大浩2局遭潘威倫頭部觸身球，此外朴錫(王民)、閔炳憲也有觸身，因此當李大浩在6局又被黃勝雄觸身時，主審要求黃勝雄強制退場，同時一併將總教練郭泰源驅逐出場。
大會的官網文字轉播一度誤植為投手教練黃欽智，經確認是郭泰源被趕出場。
根據中華隊場邊工作人員表示，主審要求黃勝雄強制退場時，郭泰源坐在休息區內，直接被一壘審告知「必須離開休息區」。
中華隊換上投手林晨樺接手，穩住局面，6局下用攻勢回應，陳鏞基保送、林琨笙個人單場第3支安打，一二壘有人的情況下，中華隊雙箭頭胡金龍、張志豪連續安打，攻下2分，追成7比8落後。
中華隊7局繼續攻，高國輝二壘安打、陳鏞基一壘安打攻下1分，8比8追平。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。