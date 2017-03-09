廣州設立「綠色通道」 引進人才落籍
為吸引大批人才前進廣州，廣州市人社局、廣州市公安局聯合發佈《關於設立廣州市人才引進入戶綠色通道的通知》，吸引更多優秀人才至廣州落地生根、創新創業。《關於設立廣州市人才引進入戶綠色通道的通知》指出，符合申辦「綠色通道」
條件的民眾，需至廣州市人社局引進人才入戶申辦系統上傳資料，經各部單位核對資料無誤後，申辦人就能夠拿到入戶信息卡及準遷證。最後到原戶籍地和入戶地辦理遷入、遷出手續。
廣州市人社局表示，和正常「人才引進入戶」政策相比，「綠色通道」簡化繁冗的申辦流程，民眾僅需在最後辦理戶口遷入和身份證申領時，親抵公安機關辦理，除此之外，就不需要於各個承辦部門來回奔波，節省許多時間和精力。
倘若申辦人因特殊情況，無法親抵現場辦理，可由服務團隊提供「優先辦理、上門服務、即到即辦」的全面服務。例如，知名足球明星郜林，就是「綠色通道」的受惠者之一，也是透過「綠色通道」落籍於廣州的第一人。
今年3月，郜林因恆大淘寶足球隊賽事頻繁、訓練密集，無法親抵現場辦理廣州入戶；而人社局和公安局的服務團隊，就專程上門替郜林辦理入戶簽證。
為確保「綠色通道」能順利施行，廣州市將設立人才引進直接申報點、人才服務站，也將提高工作效率，提升「人才引進」服務的水平。
(旺報)
關鍵字：廣州
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