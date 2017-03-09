全英羽球公開賽 王子維力戰球王飲恨落敗

王子維在全英公開賽不敵球王李宗偉，止步16強。(本報資料照)

世界排名21的台灣羽球新生代好手王子維，9日在全英公開賽男子16強賽碰到馬來西亞籍球王李宗偉，力拼39分鐘之後以兩個18比21飲恨落敗，無緣拿下8強門票。

李宗偉在去年里約奧運前就已經攻占上球王寶座，過去不曾與王子維交手過，9日是兩人首次在球場上對壘。面對威名在外的球王李宗偉，王子維毫無畏懼，即便一路落後仍奮勇直追，可惜往前小球的處理細膩度不如李宗偉，首局18比21落敗。

次局，王子維連續搶攻得手，取得6比3領先優勢，隨後雙方陷入激戰，9度平手，但李宗偉在13平手之後連得3分，最終再以21比18拿下最後勝利。

(中時電子報)