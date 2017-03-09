花蓮9校驚傳遭勒索比特幣 警方著手偵辦
花蓮縣近來有9所國中小學，學校電腦系統遭到駭客入侵，不斷從印表機印出勒索文件，要求校方支付8個比特幣，換算約新台幣30萬元。花蓮警方獲悉後，著手展開偵辦，經調查目前尚無學校遭到實質攻擊，也沒有傳出資訊外流。
花蓮縣教育處表示，從2月至今陸續有北埔國小、玉里國中、豐濱國中等9所學校受到攻擊；駭客利用潛藏的木馬程式，透過「亂槍打鳥」方式隨機攻擊，向校方勒索，教育處已要求校啟動防衛流程，並將採購防火牆等設備。
花蓮縣警察局長廖美鈴表示，近期傳出多所學校印表機莫名其妙印出恐嚇文件，但並未指明交付贖金的管道，與過去常見的勒贖手法顯然有別，目前並未有收到恐嚇信的單位網路遭癱瘓或檔案遭綁架的實例發生，校方也無財物損失傳出。
根據教育部統計，目前全國至少有55所學校、140個IP接獲比特幣勒索事件，嫌犯鎖定全台各級學校，利用網路漏洞，借機勒索；警方也呼籲遭勒索學校不要上當，也不需要驚慌、害怕，除保存電磁紀錄，通報教育部外，並通知警方偵辦處理。
廖美鈴指出，印表機莫名其妙印出文件，是因其網路連接埠有漏洞而遭人利用，建議處理方式是關閉、更換連接埠，或加裝防火牆，刪除非必要的帳號和程式等。也提醒學校平常使用公務電腦時，不要開啟來路不明的檔案或網址，以維護資安。
(中時)
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