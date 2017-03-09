越南機場網站遭入侵 駭客提醒注意安全

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越南航空局官員今天證實，胡志明市新山一國際機場網站昨天晚間遭駭客入侵，但是駭客並沒有偷取或刪除任何資料，只留言提醒加強系統安全。

越南快訊新聞網站今天報導，新山一國際機場網站昨天晚間突然無法開啟，首頁顯示網站已被入侵，並留言提醒加強系統安全。

報導指出，當地網路安全單位隨即採取因應措施，到今天上午10時左右，網站已恢復正常。

越南航空官員表示，這名駭客只提醒加強網站的安全，並沒有破壞目的，這起意外也沒有對飛安造成威脅。

報導說，越南航空局已要求新山一國際機場主管單位針對此事做出詳細報告，並進一步確保系統安全。

南海仲裁案結果去年7月出爐後，越南與中國大陸間主權爭議升溫，新山一國際機場與河內市內排（Noi Bai）國際機場等電腦系統曾經遭自稱來自中國大陸的駭客攻擊，導致數十班機因而延遲起飛。1060309

(中央社)