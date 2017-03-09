錦榮稱Miko朋友 復合蔡依林看緣分

藝人錦榮今天直喊單身，與雙胞胎女團「By2」成員Miko是朋友，就是緋聞；至於與前女友蔡依林有沒有可能復合？他說，「我們看緣分吧」。

錦榮去年與蔡依林（Jolin）分手，6年情滅；日前被拍到和By2成員Miko疑似約會照片，錦榮晚間在台北出席活動，直喊就是緋聞，「我們現在是朋友」。

他表示，之前在美國洛杉磯進修時認識Miko，當天剛好碰到，稱讚Miko人很好，Miko是新加坡人，剛好他媽媽也是新加坡人，他和Miko有很多可聊，且Miko英文好，他可放鬆講英文。

談起蔡依林，錦榮坦言還是朋友，在一起很長時間，分開後現在關係還是很好，感情就像家人，也會聯絡；有沒有可能復合？他說，未來的事誰知道，「我們看緣分吧」。

聊到工作計畫，錦榮表示，之後要到中國大陸拍古裝劇，笑問「怎麼辦？」擔心古裝劇台詞，自嘲光看就會嚇到，但他會努力背下來，做好準備，希望帶給大家好看的表演。1060309

(中央社)