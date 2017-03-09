澳洲滿貫彈砲轟 11比0提前扣倒大陸
澳洲今天在經典賽的前7局取得7比0領先，8局上半再轟出滿貫砲一口氣拿下4分，8局結束後提前以11比0擊敗中國大陸。
世界棒球經典賽（WBC）第1輪B組，澳洲對上中國大陸的賽事，今天在日本的東京巨蛋球場進行。
3局上半1出局後，貝瑞斯福德（James Beresford）獲保送，下一棒的休斯（Luke Hughes）跟著轟出兩分砲，讓澳洲取得2比0領先。
4局上半1出局後，坎迪拉斯（David Kandilas）獲保送，2出局後哈曼（Brad Harman）也獲保送，狄安東尼奧（Trent D'Antonio）適時揮出三壘安打清光壘上跑者，讓澳洲再以4比0領先。
7局上半澳洲攻勢再起，哈曼一上場就揮出二壘安打，1出局後貝瑞斯福德獲保送，休斯的二壘安打掃回兩分，兩出局後肯納利（Tim Kennelly）再打出帶有打點的安打，澳洲將領先擴大到7比0。
8局上半澳洲首名打者坎迪拉斯敲出安打，哈曼、尼爾森（Mitch Nilsson）都獲保送，滿壘的情況下，貝瑞斯福德一棒將球轟出右外野全壘打大牆，讓澳洲取得11比0的大幅領先。
中國大陸今天打了8局，只擊出5支安打，1分未得的情況下，在8局結束後，遭澳洲以11比0提前贏得比賽勝利。1060309
(中央社)
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