賴清德南向印尼招生 與33所大學系統簽署合作備忘錄
台南市長賴清德率領「台南市大學聯盟代表團」前進東南亞招生，今天與印尼雅加達Muhammadiyah大學系統簽署合作備忘錄，該聯盟是印尼第2大伊斯蘭組織，會員涵括各級學校、醫院以及旅遊服務業，會員人數超過3000萬人，在印尼具有相當影響力。
賴清德晚間在臉書PO文，分享今天斬獲，他說，Muhammadiyah會員包括100多所各級院校，以及1000多所醫院，遍佈全印尼，成員多為穆斯林社會菁英，今天和33所大學系統學校簽署招生合作備忘錄，透過雙邊合作，強化教育交流。
台南市大學聯盟代表團向Muhammadiyah大學系統學校介紹，台南具有多元化高等教育環境，學門多樣化且能與國際接軌，來台南就學，等於跟國際學術圈鏈結。此外，台南有良好產學合作支援，累積豐富的實務經驗，尤其，台南市在生活、就學都對穆斯林友善，照顧有加。
見證簽署備忘錄的印尼媒體也對台南市如何落實對穆斯林照顧相當關切，提出包括台南如何打造穆斯林學生友善環境、台南清真認證餐廳數量，以及相較於台灣其他城市，台南市對穆斯林的招生優勢等問題。
賴清德也闡明，台南市目前有清真認證的餐廳已超過10家，未來會持續推廣，讓更多業者加入，另外，台南已有不少飯店及學校為穆斯林設置祈禱室，今天簽署備忘錄是一個起頭，我親自和12位大學校長前來印尼，就是要宣示決心，努力將台南打造成對穆斯林最友善的城市，再加上台南多元大學教育環境，一定會是印尼學生來台留學的最佳選擇。
(中時)
關鍵字：台南、賴清德、印尼、穆斯林、Muhammadiyah
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