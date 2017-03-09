北韓射飛毛腿ER 距日本本土極近

日本政府發言人菅義偉今天表示，北韓於6日發射的4枚彈道飛彈當中有1枚落在日本海，地點是距離日本能登半島北方約200公里外海。研判4枚是射程約1000公里的「飛毛腿ER」。

菅義偉今天在例行記者會上表示，研判6日北韓發射的4枚彈道飛彈當中，有1枚落在距離能登半島北方200公里外的日本海。

菅義偉沒明確點出這是北韓所發射的彈道飛彈當中，至今距日本本土最近的距離，只講說：「距離日本本土非常近，這是事實。」

日本政府於本月6日宣布，北韓這次所發射的彈道飛彈都飛行約1000公里，落在日本秋田縣男鹿半島西方約300至350公里外的日本海。

菅義偉今天表示，這次北韓的彈道飛彈落在日本的專屬海域，是繼去年8月、9月以來，第3次落在日本的專屬海域，可見北韓的彈道飛彈技術在提升中。

有關彈道飛彈的種類，菅義偉表示，研判可能是延伸「飛毛腿」射程的中程彈道飛彈「飛毛腿ER」。

日本防衛大臣稻田朋美今天出席眾議院安全保障委員會會議上，針對北韓發射彈道飛彈一事表示，將加強美日同盟整體的遏止力，為了守護人民的性命與財產，日本經常從各種觀點在思考應該做什麼。

就日本自衛隊擁有制敵機先的「攻擊敵方基地能力」的可能性，她表示，不排除採取何種方法，將在符合國際法及日本國憲法的範圍內展開各種討論。1060309

(中央社)