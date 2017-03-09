南韓政府：沒計畫把金韓松接到南韓

英文「韓國前鋒日報」（Korea Herald）今天報導，南韓政府表示，並無計畫將北韓領導人金正恩異母兄長金正男的兒子金韓松接到南韓。

統一部消息人士告訴韓國前鋒日報：「我們無法及時決定，假定金韓松要來南韓。」

消息人士說，並不知道金韓松目前下落，也不知道昨天在YouTube上傳他談話影音的「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）帳號所有人是誰。

22歲金韓松在這段40秒影片中展示他的護照，並說他與母親和妹妹住在一起。他據傳因安全考量，放棄到英國深造。（譯者：中央社羅苑韶）1060309

(中央社)