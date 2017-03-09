北海道物產展　讓你不用飛日本

鯛魚燒。（郭芝函攝）

玉子燒。（郭芝函攝）

今年首度登場的北海道人氣甜品「BalancNeige雪天使」香脆熔岩起司塔，乳香濃郁的爆漿內餡搭上酥脆外皮，令人食指大動。（郭芝函攝）

SOGO百貨新竹BIG CITY館，即日起至19日止，在3樓特賣場舉辦「春之北海道物產展」，集結日本北海道、福岡、京都等地美食、物產、藝品，其中首次來新竹展售的「味之兵四郎」，是以口味清爽甜美的福岡高湯包聞名，還有北海道超人氣現烤起司塔「BlanceNeige雪天使」、萃取海參精華製成潔面皂的長崎「黑なまこ石鹼」等齊聚一堂，可望再掀排隊熱潮。

SOGO百貨表示，這次共48廠商參展，來自日本的大師都到場展現好手藝，「大海亭咖哩廚房」以焦化洋蔥調和，口味甘醇帶點微辣，豬排更是炸的外酥內軟，是歷來物產展的人氣店家，「萬福堂」的蛋包炒麵香氣十足，以高麗菜、豆芽菜、五花肉爆香的內餡，佐以道地的日式炒麵醬汁拌炒，外層再用蛋皮緊緊包覆。

今年首度登場的北海道人氣甜品「BalancNeige雪天使」香脆熔岩起司塔，乳香濃郁的爆漿內餡搭上酥脆外皮，讓人不禁食指大動，每日前100名顧客可享2顆100元優惠價，「深川太郎」現煎玉子燒，蛋皮鬆軟、口味鮮甜，入口即化的濃濃蛋香，更是許多遊客訪日必吃的口袋名單，現在不用去日本也吃得到。

日式點心來了！北海道「北海道小久保」，主打的生乳捲，濃、醇、香兼具，生乳內餡與軟綿Q彈的蛋糕完美融合，甜而不膩，九州百年茶鋪「上林春松」香滑抹茶塔、抹茶起司蛋糕，將茶香絕妙地融入糕點中，口感柔軟扎實。初次參展的「義経花伝」主打傳統日式點心-日式煎餅，守住傳統細節，延續美好老味道。

另外，除了美食，也有許多日式傳統工藝品牌展出，京都「seisuke88」以日本國寶級傳統工藝「西陣織」技術織造與Hello Kitty聯名的系列包款、配件，作工精細廣受大眾喜愛，愛媛縣「天成真珠」從珍珠養殖至加工製作的過程皆親力親為，嚴選高品質的珍珠製成如藝品般的工藝佳作。「岡田漆器」除了展售正統漆藝蒔繪的工藝品，也將在18日下午開辦手作體驗教室，以石川縣金澤市薄如蟬翼，質感亮澤的「金澤箔」，教民眾製作屬於自己獨一無二的金箔裝飾杯墊，發覺工藝之美。

SOGO百貨表示，物產展期間，日日都有消費來店禮，持快樂購卡在北海道物展產現場單筆消費滿500元以上，即可兌換北海道牛奶霜淇淋、夕張頂級哈密瓜果凍或日式收納抽屜等不同好禮。

(中時)