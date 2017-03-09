美開罰中興通訊 陸商務部抗議

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大陸電信設備大廠中興通訊同意就違反伊朗制裁令一事，向美國政府繳納8.92億美元的罰款。大陸商務部發言人孫繼文9日重申，大陸官方堅決反對美國用國內法律開罰大陸企業。

孫繼文是在9日商務部例行發布會上，做出上述表示。他表示，「希望美國從維護中美經貿關系大局出發，妥善處理此事，為雙邊經貿關係穩定健康發展營造良好氛圍。」

大陸外交部長王毅早前也表示，大陸官方反對美國進行單邊制裁，將持續關注大陸企業是否受到「公正對待」。不過他也強調，會要求大陸企業的海外經營要合法。

(旺報)