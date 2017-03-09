2月人幣新增貸款1.17兆超預期
大陸人民銀行9日公佈2月金融統計數據，其中人民幣貸款新增1.17兆元（人民幣，下同），高於市場原先預期的9500億元，較去年同期增加4391億元。專家分析貸款新增高於市場預期，反映信貸需求強勁，但由於貨幣政策易緊難鬆，預計人行會再加大監管抑制信貸成長過快，也不排除新一輪房地產調控再升溫。
九州證券全球首席經濟學家鄧海清更指出，2月外幣貸款餘額為8303億美元，單月增加199億美元、較去年同期成長1.7%。他說新增外幣貸款持續回升值得關注，顯示企業對美元升值預期出現變化，資本持續外流與人民幣貶值預期可能出現逆轉。
觀察人民幣新增貸款項目，以個人住房貸款為主的住戶部門中長期貸款增加3804億元，另外實體經濟貸款為主的非金融企業及機關團體貸款，則增加7314億元。
鄧海清說，儘管近期債券發行大幅減少，但實體經濟的整體融資需求並未降低，反而維持高位，提醒重點觀察1到2月的固定資產投資數據，若資金確實進入實體經濟，則表明經濟持續好轉。
(旺報)
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