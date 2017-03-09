藍質疑新職 府：江春男相關領域很傑出

中國國民黨文傳會副主委胡文琦今晚質疑，媒體人江春男之前因酒駕事件請辭駐星代表，竟又可出任中華文化總會副會長。總統府表示，江春男在相關領域都非常傑出。

總統府發言人黃重諺傍晚受訪時指出，若就文化總會性質，畢竟有一定任務，例如總統擔任會長，就是有其指標性意義及推動整體文化發展等，江春男不論在新聞界或是文化界，在相關領域都非常傑出，都有一定地位，若可以邀請江春男擔任這個工作，並協助推動，是一件非常好的事。

胡文琦晚間透過新聞稿表示，總統蔡英文聲稱要做全民總統，如今用人毫無邏輯只想圖利自己人，上任至今不見除弊興利，僅見識到蔡總統的說一套做一套的酬庸功力，「蔡總統還要繼續和人民對槓？」

他說，文化總會主要任務為發揚中華文化，一位不認同自己國家的元首如何發揚文化？如今更推舉酒駕事件造成紛擾的江春男出任副會長，「蔡總統用人要三思，別將國家文化及名器斷送在私心與自己手上」。1060309

(中央社)