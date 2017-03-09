日高官行為失當又失言 引咎辭職

日本內閣府政務官兼復興政務官務台俊介，今天因失言引咎辭職。他去年視察颱風災區時，沒帶雨鞋被隨行職員背著涉水遭砲轟，不料昨晚卻開玩笑說：「或許雨鞋業大賺錢」。

務台今天因發言不當，提出辭呈，日本政府擬任用執政黨自民黨眾議員長(土反)康正繼任。

務台去年9月視察颱風災區時，因為沒有防水雨鞋，被隨行的職員背著涉水的影片在電視、網路上不斷播放，遭到砲轟，當時防災大臣松本純等人對他提出口頭警告，他也表示深切反省自己的行為不適當。

不料，昨晚他在自辦的政治募款餐會時說：「後來，我聽說政府準備了很多雨鞋，或許雨鞋業大賺錢了吧。」

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉指務台的發言極不恰當，對他提出口頭警告。自民黨執政聯盟的友黨公明黨的中央幹事會長漆原良夫說：「一定要向人民致歉才行的事，竟拿來開玩笑，這絕對不被容許。」1060309

(中央社)