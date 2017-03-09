歐洲央行利率按兵不動 購債計畫不變
歐洲中央銀行今天決議維持利率在歷史低檔不變，並持續大幅購債計畫。觀察家留意歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）是否會暗示大量挹注的現金何時可能枯竭。
歐洲中央銀行發言人表示，管理委員會決議維持基準再融資利率在0.00%的歷史低點不變。歐洲央行管理委員會由19名歐元區成員國央行總裁和6名執行理事會理事組成。
歐洲央行同時也決議維持邊際貸款利率0.25%不變，以及存款利率負0.4%不變，也就是說銀行把超額現金存在歐洲央行要付錢。
儘管歐元區通膨攀升，觀察家預期利率暫時仍不會變動，歐洲央行自2016年3月維持利率不變迄今，也重申將按兵不動。
歐洲央行一如市場預期，決議持續「量化寬鬆」計畫，每月購入數百億歐元政府和公司債。歐洲央行去年12月表決延長購債計畫。1060309
(中央社)
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