怕遭薩德波及 陸韓式餐館急澄清是中資
因為美韓將部署薩德系統之故，大陸社會近來彌漫反韓情緒。為免遭到波及，多家大陸韓式餐館急忙發出聲明，表明是百分之百中資。網友調侃，原來「正宗」一點也不正宗。
南韓樂天集團與南韓國防部簽署換地協議，讓美國計畫在南韓建立的終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）指日可待。這項行動引來大陸民眾抗議，也傳出北京當局祭出限韓令，禁止南韓戲劇在網路平台播放，不准南韓藝人到大陸從事商業活動，也將暫時停止大陸居民赴南韓旅遊。
眼看薩德裝備抵達南韓，大陸民眾對南韓的不滿情緒也日益升高，擔心被薩德掃到，中國大陸許多「偽韓」企業也趕緊發出聲明，澄清企業並非韓國企業，是道道地地的中資企業。
鳳凰網就指出，大陸韓式餐廳「漢拿山」，就在微信上發布聲明表示，漢拿山是2001年創立於北京的企業，由中國人出資創辦，中國人自主經營和管理的本土企業，是百分之百的中資，也未使用和銷售樂天的產品，未來也堅決不會使用。
除了漢拿山，餐飲行業烤肉連鎖餐館「權金城韓國烤肉」與「權味石鍋拌飯」集團也發出聲明表示，權金城企業是2000年創立於北京的中國品牌，是由中國人投資、管理、營運，並服務於中國消費者。聲明還強調，即日起下架樂天品牌酒水飲料等所有產品，今後也不會再與樂天合作。
面對這些百分之百中資的「韓式餐館」，網友調侃說，「知道真相的我眼淚掉下來啊」。還有網友說，「漢拿山與韓國人無關，吉野家與日本人無關，加州牛肉麵與美國人無關，…」。1060309
(中央社)
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