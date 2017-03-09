富比世公布白手起家女富翁 大陸人最多
富比世雜誌公布「世界白手起家女富豪榜」，共有56人身價達百萬美元，其中21人來自中國大陸、占37.5%，在所有國家與地區中排名第一。第二名為美國的17人、第三名是香港5人。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，富比世（Forbes）雜誌在美東時間8日公布「世界白手起家女富豪榜」，這次一共有56名身價達到百萬美元的女富豪上榜，2016年則有42人。
依地區分布，今年榜單上有21人來自中國大陸，占37.5%。美國有17人上榜，排名第二。香港則為5人，排名第三。
排名第一的女富翁是47歲、來自香港的周群飛。周群飛是中國大陸手機玻璃製造公司藍思科技創辦人，身價74億美元（新台幣約2309億元），出生於湖南農村，戶籍為香港。
報導說，周群飛小時候家境貧困，1980年代全家到深圳謀生，半工半讀取得學歷及手機玻璃製造技術。1993年開始在深圳創業，2003年成立藍思科技公司。1060309
(中央社)
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