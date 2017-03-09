台南印尼大學聯盟合作 賴清德奠里程碑

台南市長賴清德率領台南市12所大學，今天與印尼穆罕默迪亞大學系統35所大學簽署招生合作備忘錄。賴清德盼藉此做為未來台南或台灣和伊斯蘭國家交流的里程碑。

穆罕默迪亞協會（Muhammadiyah）是印尼第2大伊斯蘭團體組織，會員超過3千萬人，多屬教育程度較高的社會菁英人士。這個組織近年積極發展醫療及教育事業，目前在全印尼已擁有超過100餘所各級院校以及1千多所各級醫院，在印尼社會具有重要影響力。

賴清德表示，台南市大學聯盟和穆罕默迪亞大學系統將在學生、教師等人員交換、發展共同課程等方面合作。

他指出，台南市未來有信心在學生交流、教師合作交流上更上一層樓。他希望今天的合作可以做為未來台南市或台灣和伊斯蘭國家交流的基礎及開始的里程碑，因為伊斯蘭世界有許多地方值得台灣去合作。

賴清德說，台南是台灣的古都，學術氣息濃厚，台南市大學聯盟的多所大學無論在學術研究或技職教育方面表現都非常傑出，相信印尼的青年學子到台南就學一定收獲豐富。

出席簽約儀式的中華民國駐印尼代表處陳忠表示，目前已有5074名印尼學生在台就學，是外籍學生在台人數的第2名。台南市大學聯盟與印尼穆罕默迪亞大學系統合作必將加強台、印尼青年的交流與互訪，增進彼此了解，讓雙方關係更加深厚。1060309

(中央社)