全球私人財富排名總額 美中日占前三

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根據參考消息網引述英國《每日電訊報》報導，南非新世界財富市場研究公司所做估計，美國的私人財富（包括資產）總額位居世界第一，合計爲51.3兆美元，大陸則排名第二，總計19.1兆美元；日本位列第三爲16兆美元。

此外，2016年英國受脫歐公投後英鎊貶值的影響，私人財富較2015年的9.2兆美元有所下滑，但總額8.7兆美元仍排名全球第四。

而法國、義大利和德國的私人財富總額也出現下降。報告指出，由於新增企業不足和大量百萬富豪外流，法國的私人財富總額較2015年下滑10%、降至6兆美元；義大利從2015年5兆美元下滑至3.9兆美元。

另從國別來看，2016年私人財富總額變化最大的是印度、加拿大。前者較2015年增長12%，達到6.2兆美元；後者成長15%達到5.4兆美元。

(旺報)