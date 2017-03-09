西國會籲 獨裁者佛朗哥之墓遷離烈士谷

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西班牙國會呼籲政府，將獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的墳墓自馬德里郊外一座知名大教堂遷離。

英國「金融時報」（FT）報導，除了西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）所屬執政的人民黨（Popular party）之外，這項提案受到各黨支持。提案中呼籲政府採取連串微妙的政治措施，包括成立「真相委員會」以調查佛朗哥政權犯下的罪狀，並再次尋找遭佛朗哥軍隊殺害的共和軍和政敵集葬塚。

這項表決不具立即的法律效力，但支持者表示，希望藉此迫使拉荷義少數政府採取行動。

西班牙在野的社會勞工黨（Socialist party）籍議員普拉達斯（Antonio Pradas）表示，佛朗哥的遺體現仍埋在烈士谷大教堂內，令人「難以置信」。

烈士谷有全球最高達150公尺的石頭十字架，地下埋葬在1936至1939年西班牙內戰期間陣亡的3萬3000名軍人。1060309

(中央社)