高捷扮黑道老大 女兒沒機會變叛逆
國片「林北小舞」今晚首映，演員高捷扮黑道大哥，演員邱偲?是叛逆女兒。現實中高捷女兒就讀國中，如果以後走上叛逆的路？高捷說，「我不會給她機會」，逗笑全場。
「林北小舞」是旅居美國導演陳玫君首部劇情長片，從國中少女「小舞」視角看黑幫世界，結合黑道、江湖義氣與家庭情感，高捷、邱偲?、馬如風、吳敏、黃西田、林美貞、柯宇綸等人演出，10日全台上映。
首映會晚間在台北舉行，文化部長鄭麗君出席觀影。高捷表示，導演將電影處理得很感人，打造另種清新風格的黑幫電影。
片中有場呼巴掌管教邱偲?的戲，高捷坦言下不了手，原因是女兒3歲時，他因工作較忙，有次女兒哭鬧，揮手想把女兒撥開，沒想到用力過猛害女兒飛出去，他當場嚇到，趕緊抱回女兒，幸好沒受傷，從此他就是口頭管教。
向來演出乖巧角色的邱偲?，為詮釋叛逆少女，事先做很多功課，也和導演討論很久，直呼是挑戰。吳敏飾演金門阿嬤，特地學習金門腔；馬如風則笑喊好久沒拍電影，一直都在演連續劇，接到拍片通告好高興。
林美貞說，很久沒在台灣拍電影，全劇組僅和高捷合作過，也是第1次和女導演合作，感覺很新鮮。
陳玫君特別感謝出品人、總統府資政吳澧培拋磚引玉，從政治跨界出資拍電影，她希望各界人士出錢出力，一同為台灣電影努力。1060309
(中央社)
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