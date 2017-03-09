2016大選國民黨慘敗 馬英九：就是因為「換柱事件」

馬英九在美國華盛頓智庫布魯金斯學會發表演講，指2016年國民黨大選慘敗，就是因「換柱事件」。（中新社）

2016年總統大選國民黨慘輸民進黨，前總統馬英九3月7日(當地時間) 在美國一場研討會演說時，坦言當年國民黨大選會失敗，就是因為「換柱事件」，並否認與中國大陸間的政策有關。

據《自由時報》報導，該研討會有一名曾在2016大選駐台北的記者問馬英九，是否認同2016總統大選國民黨選輸，是因與中國之間的往來太快且太深入。馬英九回說，2014年九合一選舉落敗，是因食安問題。而2016年大選落敗，則是因「換柱事件」，讓許多國民黨黨員不想去投票。

馬英九在布魯金斯研究所（Brookings Institution）與卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）合辦的研討會中，更直接否認2016年大選落敗，與兩岸政策有關，他點出，與中國往來好處很多，絕對不是只有大企業獲利，中小企業也同樣會受惠。

(中時電子報)