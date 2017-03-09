WBC》還是沒贏韓國 中華隊吞國際賽對戰10連敗

第4屆經典賽，中華隊3連敗收場。（資料照，林勝發攝）

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中華隊今天（9日）在經典賽最後一戰交手地主韓國隊，雙方都已確定無緣晉級，這場除了是「保級戰」，也是「面子之爭」，中華隊一度追平比數掀高潮，更把韓國逼近延長賽，但最終牛棚沒能守成，打到第10局後以8比11落敗，經典賽4次交手都輸球，一級國際賽對戰10連敗。

前3屆經典賽，中華隊對戰韓國都吞下敗仗，過去在一級國際賽事與韓國的交手戰績2勝15敗，最近一次贏球已經是2006年的杜哈亞運，之後苦吞9連敗，因此每次交手，都讓國內球迷高喊「好想贏韓國。」

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今年中華隊和韓國在經典賽首輪同分A組，雙雙吞下2連敗，今晚比賽開打前就已確定無緣8強，但輸球的一方，下屆賽事需從資格賽打起。中華隊一路在落後中苦追，直到在7局下靠著陳鏞基的適時安打將戰局扳平，雙方鏖戰進入延長賽。

然而中華隊後援投手壓不住，昨日在滿壘時投出再見保送的陳鴻文，9局上登板化解滿壘危機，但續投10局下挨轟，牛棚只剩羅國華、蔡明晉和還未上場過的小將陳韻文，蔡明晉登板後再被敲長打失分，中華隊第10局掉3分。

反觀韓國隊，有著大聯盟終結者吳昇桓守住最後一道防線，第9局上場後，除了1次故意四壞保送，面對其餘6名打者順利解決，封鎖中華隊攻勢，最終中華隊還是以輸球收場，3連敗分組排名墊底，2021年經典賽要重新由資格賽打起。

(中時電子報)