中華隊鏖戰10局不敵南韓 經典賽3連敗

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世界棒球經典賽中華隊預賽最後一場，與地主南韓鏖戰4小時40分，在8比8平手的情況下，延長賽10局終結者陳鴻文遭到金泰鈞砲轟，以8比11輸掉比賽，本屆3戰全敗。

中華隊與南韓賽前都是2敗，同樣無緣晉級，但今晚這一戰，雙方拚盡全力，從當地時間晚間6時30分開打，比賽結束已經超過11時。來自台灣的加油團整場相挺，加油聲沒有斷過。

中華隊大半場落後，一路緊咬，胡金龍、林益全、高國輝單場2安打，林琨笙3安打，從3比8落後一路追成8比8平手。把南韓王牌終結者、大聯盟投手吳昇桓在9局逼上投手丘。

陳鴻文前一戰對荷蘭投出再見保送，中華隊教練團仍然信任他，在9局下滿壘時，陳鴻文成功化解危機，但10局上仍然被對手擊潰。

南韓隊一開賽由閔炳憲、朴錫(王民)的安打攻下1分；第2局一輪猛攻，梁義智、崔炯宇連2支安打，陳冠宇因手指破皮退場，接手的郭俊麟先遭9棒徐建昌二壘安打，又讓首棒閔炳憲敲高飛犧牲打、李容圭敲安打，失掉4分。

郭俊麟對朴錫(王民)投出觸身球之後退場，第3任投手潘威倫對南韓4棒李大浩頭部觸身球，地主觀眾傳出噓聲。

潘威倫在滿壘的情況下，被孫兒葉敲出三壘軟弱彈跳球，三壘手蔣智賢來不及處理，形成內野安打，再失1分，第2局南韓攻下5分。

南韓4局攻勢又起，李容圭、朴錫(王民)、李大浩連續安打，取得8比3領先。

黃勝雄5局接替潘威倫，但在6局上對李大浩投出觸身球，中華隊投手本場比賽第4次觸身球、李大浩第2次，主審雷朋（D. J. Reyburn）要求黃勝雄退場，總教練郭泰源也遭驅逐出場。

中華隊由首席教練吳復連調度，換上林晨樺接手，穩住局面，6局下用攻勢回應，陳鏞基保送、林琨笙個人單場第3支安打，一二壘有人的情況下，中華隊雙箭頭胡金龍、張志豪連續安打，攻下2分，追成7比8落後。

中華隊7局繼續攻，高國輝二壘安打、陳鏞基一壘安打攻下1分，8比8追平。

中華隊9局上遭遇滿壘危機，由前一場比賽投出再見四壞保送的陳鴻文登場。陳鴻文頂住壓力，讓對手敲出外野飛球，守住9局上滿壘的危機。

中華隊9局下由蔣智賢的二壘安打開啟攻勢，南韓推出大聯盟投手、王牌終結者吳昇桓。

吳昇桓三振林智勝、高國輝，守住二壘有人的局面，南韓隊在10局上面對陳鴻文，靠著2支安打、高飛犧牲打，打破僵局攻下超前分。1060309

(中央社)