WBC》3／9戰績表：贏不了韓國 中華3連敗打包

中華隊外野手張志豪（左）、林哲瑄無奈看著金泰均的全壘打球飛出牆外。（林勝發攝）

真的好想贏韓國，卻仍事與願違。中華隊9日與經典賽A組地主韓國以8比8僵持不下，但9局下錯失無人出局二壘有人的大好得分契機，10局上就被代打金泰均以兩分炮狙擊，以8比11落敗。

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經典賽A、B組戰績表（周凡鈺製表）

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中華隊4屆經典賽都贏不了韓國，本屆更以3連敗、A組墊底做收，下屆得從資格賽打起。以色列則以4比2力克荷蘭，3戰全勝拿下A組冠軍，兩隊都取得負賽門票。

(中時電子報)