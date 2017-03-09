央視首度證實 殲-20戰機正式服役

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大陸中央電視台軍事頻道今證實，解放軍空軍殲-20匿蹤戰機正式投入服役。

報導稱，上半年曾有消息指出，殲-20首批兩產型號已投入解放軍空軍服役，央視報導則是首次以官方身分證實殲-20服役消息。

殲-20由成都飛機設計研究所設計、成都飛機工業集團生產，是解放軍主力研發的第五代戰機。

(旺報)