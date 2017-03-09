江春男曾酒駕仍接文總副會長 國民黨批：再次印證酬庸不斷

江春男(見圖)將任文總副會長，國民黨痛批蔡政府酬庸。(中時資料照)

現任媒體人江春男之前因爆發酒駕事件，與駐星代表一職擦身而過；如今江將出任中華文化總會副會長，重返政治圈，引起外界熱議。對此，國民黨文傳會副主委胡文琦今（9）日晚間發表聲明，質疑難道民進黨的人才庫已如此貧瘠？稱蔡政府此舉只是再次證明「酬庸不斷」。

針對文總人事風波，胡文琦今痛批，指出先是總統蔡英文補提名的11位監察委員名單，「人選不優、禍亂司法。」如今又讓曾因酒駕事件請辭駐星代表的江春男，出任文總副會長，讓他不禁質疑，難道民進黨的人才庫貧瘠到如此境地？認為蔡聲稱要做全民總統，用人卻毫無邏輯只想圖利自己人，「試問蔡英文還要繼續和人民對槓膩？」

接著，胡文琦提到，文化總會主要任務為發揚中華文化，但當一位不認同自己國家的元首該如何發揚文化？加上又推舉曾惹議的江春男上位，再次印證民進黨酬庸不斷，總是眾人皆醒，唯我裝睡獨醉。

最後，胡文琦呼籲蔡英文，用人要三思，別將國家文化及名器斷送在私心與自己手上。

(中時電子報)