WBC》林智勝單場5K 9局下第5K攻勢中斷

林智勝對韓之戰打擊熄火，吞下5次三振。(林勝發攝)

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前兩戰有3支安打表現的中華隊第4棒「大師兄」林智勝，9日對韓國之戰不僅打擊熄火，更吞下5次三振，成為先發9人唯一沒打擊出安打的球員，對中華隊此役抗韓失利影響甚劇。

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林智勝此役收到韓國隊5張老K，對中華隊攻勢影響很大，尤其是9局下。2隊8比8情況下，中華隊9局下無人出局蔣智賢擊出二壘安打，只要再攻下1分就獲勝，可惜林智勝延續前4次打擊不順，首次打點圈有人吞下第5次三振，沒能為中華隊建功。

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前兄弟象「黃金戰士」陳致遠，2003年亞錦賽對日本之戰曾單場4K，3場比賽11K。

(中時電子報)