白宮要求貿易夥伴多買美國貨

據華爾街日報周四報導，美國川普內閣有意向日本和德國等對美國有高額貿易順差的國家施壓，要求他們購買更多美國製的商用和軍用產品，此舉旨在縮減美國高達5,000億美元的貿易逆差，同時提振就業。

白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）受訪時表示：「任何對美國有龐大貿易順差的國家皆需要與美國合作，按產品和產業別在一定期間內降低貿易順差。」

(工商)