因公殞命、已故榮民之配偶 可葬於軍人公墓
內政部部務會報今天下午通過「軍人公墓籌建及管理辦法」修正草案，將已故軍人的配偶增列為軍人公墓可葬厝對象，未來戰死或因公殞命、因病或意外死亡的現役軍人配偶，及取得榮譽國民證國軍退除役官兵的配偶死亡，也可以葬厝在軍人公墓，以完成國軍與配偶合葬的心願，落實政府照顧軍眷遺族的美意。
內政部表示，為表彰軍人一生奉獻軍旅，內政部自1954年起，陸續籌建軍人公墓，目前在台北、新北、新竹、台中、高雄、花蓮、台東、澎湖、連江、金門等14個縣市，共有15座軍人公墓。截至去年12月底，已提供納骨櫃位19萬8千多位，累計存厝量有15萬8千多位。
因應軍人配偶葬厝後增加的納骨櫃位需求，該辦法也增列各地方政府可以在公立公墓、納骨塔設置軍人葬厝專區。
另外，辦法也規範國軍官兵與其配偶得採共同安厝於單櫃或雙櫃納骨櫃位的合葬方式，或於軍人公墓園區內，劃定區域範圍實施樹葬，響應環保自然葬趨勢。
內政部指出，「軍人公墓籌建及管理辦法」修正草案將依法制作業程序於近期內發布施行，這次修法主要也是配合募兵制實施，希望能對從軍者與其配偶有更多照顧，完成國軍與眷屬合葬的心願，也希望透過多元化葬厝方式，落實軍人公墓永續發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。