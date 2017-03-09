外國專業人才申請歸化 內政部提認定標準

為提升國家競爭力，加強延攬優秀外國人才，「國籍法」已於去年12月21日修正施行，外國高級專業人才申請歸化我國國籍已無須放棄原有國籍。內政部部務會報今天下午通過「歸化國籍之高級專業人才認定標準」草案，明訂高級專業人才的認定標準，外國人如向中央目的事業主管機關申請及獲高級專業人才推薦理由書，即可檢附相關文件到住所地的戶政事務所申請歸化。

依據《國籍法》第9條第4項的規定，由中央目的事業主管機關推薦科技、經濟、教育、文化或藝術、體育及其他領域之高級專業人才。

草案進一步明訂各領域被認定為高級專業人才的條件，例如科技領域，包括在奈米、微機電技術、光電技術、資訊及通訊技術、生物科技等尖端科技上具有獨到才能或有傑出研發設計。

草案也將《國籍法》第9條第4項規定中的「其他領域」進一步規範，包括在民主、人權、宗教等領域有相關著作且具特殊價值或曾有享譽國際的具體事蹟，以及在金融、醫學、公路、高速鐵路、捷運系統、電信、飛航、航運、深水建設、氣象或地震等領域，具傑出專業才能或有跨國經驗且為我國亟需之人才。

草案指出，高級專業人才的認定應由中央目的事業主管機關出具歸化國籍的高級專業人才推薦理由書，提請內政部邀請社會公正人士及相關機關組成審查會審核。但因專業才能特殊、少見或新創，且為我國亟需延攬，依現行法規無法確定中央目的事業主管機關者，申請人得自行檢具專業證明等相關資料送主管機關，報請行政院指定相關主管機關推薦。

(中時)